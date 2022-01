EUA avaliam enviar mais soldados a seus aliados da Otan ante tensão com Ucrânia

Os Estados Unidos estão avaliando enviar até 5.000 soldados a seus aliados no Báltico e leste europeu, enquanto aumentam as preocupações de que a Rússia possa invadir a Ucrânia, noticiaram nesta segunda-feira (24) veículos americanos.



A possível mobilização poderia envolver entre 1.000 e 5.000 soldados, juntamente com unidades navais e aviões, segundo o jornal The New York Times.



Ainda de acordo com o jornal, o número poderia aumentar consideravelmente se as condições se deteriorarem.



A CNN reportou que o Pentágono está identificando quais unidades iriam, mas a decisão final sobre o envio não foi tomada.



A opção surgiu em conversas sobre a crise ucraniana entre o presidente Joe Biden e seus assessores, incluindo o secretário da Defesa, Lloyd Austin, durante o fim de semana.



Funcionários americanos disseram, sob a condição do anonimato, que estão consultando aliados sobre possíveis deslocamento e estudando todos os cenários.



A Otan informou nesta segunda que estava enviando aviões e navios para reforçar a área do leste europeu. Estados Unidos, Reino Unido e Austrália determinaram que as famílias de seus diplomatas deixem Kiev.



Isto depois de que os diálogos entre Rússia, americanos e europeus fracassaram na semana passada em obter avanços significativos.



Nesta segunda-feira, Biden manterá uma videoconferência com vários dirigentes europeus sobre a situação na Ucrânia.