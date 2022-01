O autor do ataque realizado nesta segunda-feira (24) na universidade de Heidelberg, sudoeste da Alemanha, era um alemão de 18 anos que se suicidou pouco depois, informou a polícia.



Os investigadores descobriram que o agressor, que matou uma jovem e feriu outras três pessoas, tinha enviado uma mensagem pelo Whatsapp pouco antes de passar à ação na qual dizia que "as pessoas têm que ser castigadas agora" e que desejava ser sepultado no mar, explicou o chefe da polícia de Mannheim, Siegfried Kollmar, durante coletiva de imprensa.