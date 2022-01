Irã cogita negociar diretamente com EUA se necessário para alcançar acordo nuclear

O Irã considera um diálogo direto com os Estados Unidos durante as atuais negociações sobre o seu programa nuclear, que acontecem em Viena, na Áustria, se for necessário para chegar a um "bom acordo", indicou nesta segunda-feira (24) o ministro de Relações Exteriores iraniano.



"Atualmente, o Irã não está falando diretamente com Estados Unidos", declarou o chanceler iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, na televisão.



"Contudo, se durante o processo de negociação chegarmos a um ponto em que, para alcançar um bom acordo com garantias sólidas, seja necessário manter conversas com os Estados Unidos, não deixaremos isso de fora de nossa agenda de trabalho", acrescentou.



O acordo de 2015 conhecido pela sigla JCPOA, alcançado por Irã, EUA, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha, oferecia a possibilidade de suspender as sanções impostas contra Teerã em troca de que a República Islâmica limitasse o alcance de seu programa nuclear.



No entanto, em 2018, os Estados Unidos decidiram sair do acordo de forma unilateral e recolocar as sanções, o que fez com que Teerã deixasse de cumprir com suas obrigações.



No ano passado, as negociações para tentar revitalizar o acordo foram retomadas e os Estados Unidos têm participado nelas de forma indireta.



Segundo o ministro iraniano, as "negociações indiretas entre Irã e Estados Unidos" estão acontecendo "através [do diplomata da União Europeia Enrique] Mora e um ou dois países presentes nas conversas de Viena".



"Contudo, a parte americana está enviando mensagens por diferentes canais de que busca manter conversas diretas com o Irã", acrescentou o chanceler durante uma entrevista coletiva na sede do Ministério de Relações Exteriores em Teerã.



As negociações, cujo objetivo é reincorporar Washington ao acordo e garantir que o Irã volte a cumprir com seus compromissos, começaram em abril, mas acabaram sendo suspensas em junho devido ao processo eleitoral no Irã, no qual foi eleito o atual presidente Ebrahim Raisi, sendo retomadas novamente em novembro.