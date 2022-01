Número de atos antissemitas disparou em 2021 em todo o mundo (relatório)

Atos motivados pelo antissemitismo atingiram seu nível mais alto em uma década em 2021, com mais de dez ações diárias em todo o mundo, segundo um relatório publicado nesta segunda-feira (24) pela Agência Judaica e pela Organização Sionista Mundial.



Quase metade dos atos antissemitas relatados ocorreram na Europa e quase 30% nos Estados Unidos, de acordo com este relatório anual.



"Este ano houve um número recorde de atos antissemitas em todo o mundo", diz.



"Os principais eventos registrados estão relacionados a atos de vandalismo, destruição, inscrições em lápides e profanação de sepulturas, seguidos de atos de propaganda antissemita", afirma o relatório.



"As agressões, sejam físicas ou verbais, representam menos de um terço dos incidentes" encontrados, indica o documento, publicado três dias antes do Dia Internacional dedicado à memória das vítimas do Holocausto, na quinta-feira.



No texto, as organizações apontam que houve "um aumento espetacular de 'conspirações antissemitas' postadas nas redes sociais" e concluem que isso se deveu em grande parte à pandemia de coronavírus.



Em manifestações contra as restrições sanitárias realizadas em todo o mundo, alguns participantes usaram símbolos como a estrela amarela, que leva à "banalização do Holocausto", segundo o estudo.



O aumento de atos antissemitas também está relacionado à guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas, em maio de 2021, a quarta desde que este assumiu o poder na Faixa de Gaza.



Devido às tensões registradas em Jerusalém Oriental (parte palestina da cidade sagrada), uma guerra relâmpago causou 260 mortes no lado palestino, incluindo muitos combatentes, e 13 em Israel, incluindo um soldado, segundo autoridades locais.



Este conflito "provocou uma onda de protestos pró-palestinos e anti-israelenses e a maioria deles se transformou em incidentes antissemitas e grave violência contra os judeus", diz o relatório.



Este documento também destaca importantes avanços na luta contra o antissemitismo em 2021, especialmente em países cujos governos promulgaram novas leis para combater o antissemitismo.