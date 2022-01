Grécia registra nevascas e frio excepcionais, centenas de motoristas bloqueados

A neve cobriu grande parte da Grécia nesta segunda-feira(24), incluindo a ilha de Creta (sul). Uma onda de frio derrubou as temperaturas a -14ºC, causou cortes de energia e bloqueios a várias estradas.



Nevou (fortemente) pela primeira vez neste inverno no centro da capital, Atenas, forçando o fechamento do Parlamento grego e das escolas.



Nesta segunda-feira à tarde, centenas de motoristas continuavam presos em seus veículos há várias horas em Atenas, após a forte tempestade de neve, de acordo com imagens divulgadas pela mídia.



"A situação está muito difíicl em Ática - região de Atenas. O maior dos inconvenientes está no anel rodoviário Attiki Odos", que conecta a capital ao oeste, afirmou Christos Stylianides, ministro da Proteção Civil e da Mudança Climática.



Em um discurso televisionado junto ao prefeito de Ática, Giorgos Patoulis, responsáveis policiais e metereologistas, o ministro "pediu desculpas" aos habitantes da cidade pelos enormes engarrafamentos no trânsito e classificou a situação climática como "nunca vista".



Por outro lado, os transportes aéreo e marítimo não foram afetados, mas a circulação de trens do metrô para o aeroporto da capital foi interrompida.



"É uma situação extrema", disse Christos Zerefos, professor de física atmosférica, ao canal de televisão estatal ERT.



Costas Lagouvardos, diretor de pesquisa do Observatório Nacional de Atenas, disse ao canal ANT1 que esse clima não era registrado na capital desde 1968.



Também houve fortes nevascas na ilha de Eubeia, que foi devastada por incêndios no verão passado.



Todos os municípios intensificaram os esforços para manter as estradas principais transitáveis, enquanto a falta de energia foi relatada em muitas cidades.



A forte nevasca deve continuar na terça-feira, também com temperaturas abaixo de zero, informou a Proteção Civil.