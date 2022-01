Inglaterra não exigirá mais testes de covid obrigatórios para visitantes vacinados

O governo britânico não exigirá mais que pessoas com o esquema vacinal contra a covid-19 completo se submetam a um teste ao chegarem na Inglaterra, anunciou nesta segunda-feira (24) o primeiro-ministro Boris Johnson.



"O que fazemos para as viagens é mostrar que este país está aberto aos negócios, aberto aos viajantes", afirmou Johnson, ao anunciar a decisão de que "as pessoas que chegarem não terão mais que realizar um teste (...) se estiverem duplamente vacinadas".



Até agora, os viajantes totalmente vacinados tinham que reservar com antecedência um teste de covid-19 que era feito nos dois dias posteriores à sua chegada.



Quem não tiver o esquema vacinal completo deve apresentar um resultado negativo antes de embarcar com destino ao Reino Unido, realizar dois testes PCR no segundo e oitavo dia após sua chegada e se isolar durante dez dias.



O primeiro-ministro não informou a partir de quando aplicará a nova medida, mas poderia entrar em vigor antes das férias escolares de fevereiro, o que representa uma boa notícia para os setores do turismo e o transporte internacional.



EASYJET



RYANAIR HOLDINGS PLC