Infanta Cristina da Espanha e Iñaki Urdangarín anunciam separação

A infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, que cumpre pena por corrupção em semiliberdade, anunciaram sua separação nesta segunda-feira(24) em comunicado à agência espanhola EFE.



"De comum acordo, decidimos interromper nosso relacionamento conjugal", disse a irmã do rei Felipe VI e seu marido há mais de 24 anos em comunicado conjunto, sem especificar se vão se divorciar.



Na última quarta-feira, uma revista publicou algumas fotos de Urdangarín andando de mãos dadas com uma mulher, identificada como Ainhoa Armentia, colega do escritório de advocacia onde trabalha em Vitória (norte).



Questionado na quinta-feira sobre as fotos, Urdangarín limitou-se a dizer à imprensa que tratava-se de "uma dificuldade" que a família iria administrar "com a maior tranquilidade".



A infanta Cristina, 56 anos, sexta na linha de sucessão ao trono da Espanha e que reside em Genebra, não havia se pronunciado até esta segunda-feira.



Urdangarín, 54 anos, cumpre pena de 5 anos e 10 meses de prisão desde 2018 por desviar, em benefício próprio, milhões de euros doados por órgãos públicos a uma fundação sem fins lucrativos que presidia.



Cristina e Urdangarín se casaram em outubro de 1997, um ano depois de se conhecerem nas Olimpíadas de Atlanta.