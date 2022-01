Uma delegação talibã e diplomatas ocidentais iniciaram uma reunião em Oslo, nesta segunda-feira (24), dedicada à crise humanitária no Afeganistão, onde milhões de pessoas estão ameaçadas pela fome - informaram fontes do Ministério das Relações Exteriores da Noruega.



Liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Amir Khan Muttaqi, a delegação afegã se reuniu com representantes de Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, União Europeia e Noruega.