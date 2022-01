Direita nacionalista vence eleições no Chipre do Norte

O partido nacionalista de direita UBP venceu as eleições legislativas antecipadas na República Turca do Chipre do Norte (RTCN), a qual é reconhecida apenas por Ancara - informam os resultados oficiais provisórios divulgados na segunda-feira (24).



Após a votação, o Partido de Unidade Nacional do presidente turco-cipriota, Ersin Tatar, obteve 39,54% dos votos e reforçou sua presença no parlamento da RTCN, com 24 das 50 cadeiras. Assim como em 2018, porém, o UBP pró-turco terá de formar uma coalizão para governar.



O Partido Republicano Turco (CTP, à esquerda) ficou em segundo lugar com 32,04% dos votos e conquistou 18 assentos, segundo a Comissão Eleitoral Suprema (YSK).



"Primeiro, vamos consertar a economia. Essa será nossa primeira missão", disse o secretário-geral do UBP e atual primeiro-ministro do RTCN, Faiz Sucuoglu, na noite de domingo.



As eleições foram dominadas pela crise econômica que atinge esta autoproclamada república, fortemente dependente da Turquia.



A queda da lira turca, que perdeu 44% de seu valor em relação ao dólar em 2021, provocou uma inflação superior a 46% interanual em dezembro.



Desde que o Exército turco invadiu um terço do território em 1974, a ilha foi dividida em duas, com a autoproclamada RTCN ao norte, e a República de Chipre, país-membro da União Europeia, ao sul.