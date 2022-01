OMS considera 'plausível' que pandemia na Europa termine com a ômicron

A variante ômicron do coronavírus, com a qual 60% dos europeus poderão ser infetados antes de março, deu lugar a uma nova fase da pandemia de covid-19 na região e poderá acelerar o seu fim, disse o diretor da OMS para a Europa.



"É plausível que a região esteja se aproximando do fim da pandemia", declarou à AFP Hans Kluge, diretor regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, embora tenha pedido cautela, dada a versatilidade do vírus.



"Assim que a onda da ômicron se acalmar, haverá imunidade por algumas semanas e meses, seja graças à vacina ou porque as pessoas terão sido imunizadas pela infecção, e também uma queda devido à sazonalidade", considerou.



No entanto, a Europa não está numa "era endêmica", sublinhou o responsável.



"Endêmico significa [...] que podemos prever o que vai acontecer; esse vírus surpreendeu mais de uma vez, então temos que ter cuidado", insistiu Kluge.