O Reino Unido afirmou neste sábado (22) ter informações confiáveis sobre manobras da Rússia para "colocar um líder pró-russo em Kiev", no momento em que crescem os temores de que Moscou inicie uma invasão da Ucrânia.



De acordo com um comunicado da chancelaria britânica, os serviços de inteligência russos tiveram contatos com vários políticos ucranianos e "o ex-deputado Yevhen Murayev é considerado um líder em potencial" desta ex-república soviética, "embora não seja o único".