Mais de 450 detenções no Cazaquistão após tumultos sangrentos

O Cazaquistão anunciou neste sábado(22) que prendeu mais de 450 pessoas por terrorismo e desordem pública após os confrontos sangrentos neste país da Ásia Central no início de janeiro.



Manifestações sem precedentes contra o aumento dos preços da energia degeneraram nesta ex-república soviética em graves tumultos e forte repressão armada.



Os incidentes resultaram em 225 mortes e centenas de feridos e o presidente, Kasym-Jomart Tokayev, foi forçado a solicitar o envio de forças armadas russas e de outras nações aliadas para restaurar a ordem.



De acordo com Eldos Kilymjanov, funcionário da promotoria cazaque, 464 suspeitos foram presos por terrorismo e desordem pública.



No total, 970 pessoas acusadas de roubo, perturbação da ordem pública ou posse ilegal de armas foram presas, disse Kilymjanov à imprensa.



Esses distúrbios, sem precedentes desde a independência do país em 1991, levaram ao envio de cerca de 2.000 soldados da Rússia e de outros países aliados, que acabaram se retirando em 19 de janeiro, uma vez concluída sua missão.



O presidente Tokayev acusou "terroristas" treinados, segundo ele, no exterior de terem provocado a revolta, embora não tenha apresentado provas disso.