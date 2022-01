Ministros da Defensa da Rússia e do Reino Unido vão se reunir

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, aceitou um convite para se encontrar com seu colega britânico Ben Wallace para discutir a crise na fronteira Rússia-Ucrânia, informou uma fonte de defesa do Reino Unido neste sábado (22).



"O secretário de Defesa está satisfeito que a Rússia tenha aceitado o convite para falar com seu colega", disse a fonte.



"Desde que a última reunião bilateral entre nossos dois países ocorreu em Londres em 2013, o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, propôs um encontro em Moscou", acrescentou.



Do lado britânico, "o ministro deixou claro que exploraria todos os caminhos para alcançar a estabilidade e resolver a crise ucraniana", acrescentou a fonte, que especificou que ainda está "em comunicação com o governo russo" sobre os detalhes práticos.



O anúncio desta reunião bilateral ocorre em um momento de certa distensão entre o Ocidente e Moscou, que começou na sexta-feira, após várias semanas de escalada verbal, em conversas em Genebra entre os chefes da diplomacia russa e americana, Serguei Lavrov e Antony Blinken.



Ambos concordaram em continuar suas conversas "francas" na próxima semana, dando ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, a esperança de que uma invasão russa ou incursão militar na Ucrânia "não aconteça".



O Ocidente acusa a Rússia de concentrar dezenas de milhares de soldados na fronteira para preparar um ataque.



O Kremlin nega qualquer intenção bélica, mas condiciona a desescalada a tratados que garantam a não expansão da Otan, em particular para a Ucrânia, bem como a retirada da Aliança Atlântica do Leste Europeu.



Algo que os ocidentais consideram inaceitável e ameaçam a Rússia com duras sanções em caso de ataque.