Wall Street fecha em forte queda

Wall Street voltou a fechar em forte baixa nesta sexta-feira, depois que os resultados decepcionantes da Netflix fizeram as ações da empresa de streaming caírem, empurrando o Nasdaq para uma correção ainda mais profunda.



O Dow Jones teve o sexto dia consecutivo de queda, de 1,30%. A do Nasdaq foi de 2,72%, e a do S&P; 500, de 1,90%.



"O Fed continua sendo a grande notícia", destacou Ross Mayfield, analista da consultoria Baird. Para os investidores, o banco "parece mais agressivo a cada nova declaração, a cada nova informação. Logicamente, isso é ruim para as ações de tecnologia e de crescimento".



O destaque do dia foi a queda pronunciada do papel da Netflix, após o anúncio feito ontem de uma previsão de crescimento decepcionante do seu número de assinantes. A empresa perdeu 21,79%, a 397,50 dólares, e acumula uma queda de 43% em dois meses.



NETFLIX