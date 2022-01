Senadores dos EUA pedem que Unicef proteja menores cubanos detidos após protestos

Senadores dos Estados Unidos pediram à diretora da agência da ONU para a infância, o Unicef, que proteja 45 adolescentes detidos em Cuba por participarem das manifestações de julho do ano passado, segundo uma carta publicada nesta sexta-feira (21).



"Instamos que priorize a proteção de pelo menos 45 menores cubanos arbitrariamente presos e processados pelo regime cubano por sua participação nos protestos históricos de julho de 2021. Urgimos que exija sua libertação imediata", disseram.



A carta se dirige à diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Catherine Russell, ex-assessora do presidente americano, Joe Biden, nomeada para o cargo em dezembro.



O pedido bipartidário é promovido pelo republicano Marco Rubio e assinado por seu correligionário Bill Cassidy e pelos democratas Bob Menéndez, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, e Ben Cardin.



Os senadores indicaram que, segundo a ONG independente Justicia 11J, o governo cubano prendeu 45 jovens entre 14 e 17 anos por supostos "crimes" durante as manifestações. Destes, 14 permanecem detidos à espera de julgamento.



"O regime cubano é prolífico no uso da detenção arbitrária como ferramenta de repressão", afirmaram.



"Acreditamos que a situação em Cuba merece toda a atenção e condenação da comunidade internacional", acrescentaram os legisladores, pedindo ao Unicef que "interceda por esses menores e suas famílias, que simplesmente buscam justiça e respeito pelos direitos humanos fundamentais".



Os protestos de 11 e 12 de julho em cerca de 50 cidades cubanas, sob gritos de "pátria e vida", "estamos com fome" e "liberdade", deixaram um morto, dezenas de feridos e 1.377 presos, dos quais mais de 720 continuam detidos, de acordo com a organização de direitos humanos Cubalex, que tem sede em Miami.



Havana disse que as manifestações faziam parte de uma estratégia de mudança de regime apoiada pela mídia digital anticubana e financiada por Washington.