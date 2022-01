Países bálticos enviarão mísseis antitanque e antiaéreos à Ucrânia

Estônia, Letônia e Lituânia anunciaram nesta sexta-feira (21) que enviarão mísseis antitanque e antiaéreos para ajudar a Ucrânia a se defender contra "uma possível agressão russa".



Os três países bálticos especificaram em comunicado que enviarão mísseis americanos Javelin e Stinger, após terem obtido a autorização de Washington para fazê-lo no início da semana.



"Diante do aumento da pressão militar da Rússia sobre a Ucrânia e sobre a região, os Estados bálticos decidiram responder às necessidades da Ucrânia e oferecer uma ajuda adicional em defesa", diz o comunicado.



"Essa ajuda reforçará ainda mais a capacidade da Ucrânia de defender seu território e sua população diante de uma possível agressão russa", acrescenta.



A Estônia fornecerá mísseis antitanque Javelin; Letônia e Lituânia oferecerão os Stinger antiaéreos.



"Esperamos sinceramente que a Ucrânia não precise usar essas armas", declarou o ministro da Defesa lituano, Arvydas Anusauskas.



"Os Estados bálticos pedem à Rússia para encerrar seu comportamento agressivo e irresponsável", acrescentou, afirmando que as armas serão entregues "em um futuro próximo".



O ministro da Defesa da Estônia, Kalle Laanet, declarou que é "importante apoiar a Ucrânia de todas as formas possíveis".