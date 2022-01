Talibãs vão a Oslo para tratar da crise humanitária no Afeganistão

Uma delegação dos talibãs deve viajar para a Noruega de 23 a 25 de janeiro para reuniões sobre a crítica situação humanitária e de direitos humanos no Afeganistão - anunciou a diplomacia norueguesa nesta sexta-feira (21).



Em Oslo, os talibãs devem se reunir com funcionários de alto escalão do governo norueguês, de outros países aliados e representantes da sociedade civil afegã, informou o Ministério das Relações Exteriores da Noruega em um comunicado.



"Estamos extremamente preocupados com a grave situação humanitária no Afeganistão, onde milhões de pessoas enfrentam um desastre humanitário de grande magnitude", declarou a ministra das Relações Exteriores, Anniken Huitfeldt, no comunicado.



Segundo a chanceler, "para poder ajudar a população civil no Afeganistão, é essencial que a comunidade internacional e que os afegãos de diferentes entidades da sociedade iniciem um diálogo com os talibãs".



Huitfeldt ressaltou que estes encontros não constituem "legitimação ou reconhecimento do Talibã" e que a Noruega será clara sobre sua defesa da educação das meninas e do respeito pelos direitos humanos.



A volta dos talibãs ao poder em agosto implicou o bloqueio de 9,5 bilhões de dólares do Banco Central do Afeganistão depositados nos Estados Unidos.



A ajuda internacional, que representava uma parcela significativa do orçamento afegão, está suspensa, e 55% da população se encontra ameaçada pela fome, segundo a ONU, que solicitou 4,4 bilhões de dólares em ajuda para este ano.