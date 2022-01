Wall Street fecha em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira, com os investidores focados nas próximas decisões do Federal Reserve.



O Dow Jones perdeu 0,89%, a 34.715,39 pontos, enquanto o Nasdaq perdeu 1,30%, a 14.154,02 unidades, e o S&P; 500, 1,10%, a 4.482,73. Este foi o quinto dia consecutivo de queda do Dow Jones.



"Os investidores estão preocupados com a inflação e a possibilidade de ver um Federal Reserve muito mais agressivo", disse Jack Ablin, estrategista-chefe da Cresset Capital.



O mercado espera três altas dos juros neste ano, para conter a inflação. "A tendência é de baixa", assinalou Maris Ogg, presidente da Tower Bridge Advisors. "Vai levar tempo. Provavelmente estamos no estágio em que os investidores estão mais negativos em relação às próximas decisões do Fed."



Os resultados das empresas, a maioria superior às expectativas do mercado, não conseguem sustentar os índices.



