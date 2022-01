China bloqueia na ONU pedido dos EUA para sancionar cinco norte-coreanos

A China bloqueou nesta quinta-feira (20) na ONU a solicitação que os Estados Unidos apresentaram na semana passada para sancionar cinco norte-coreanos acusados de estarem relacionados ao programa de armas de Pyongyang, após os recentes lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte, informaram diplomatas à AFP.



Os 15 membros do Conselho de Segurança tinham até as 20h00 GMT desta quinta-feira para se pronunciarem sobre a denúncia americana.



O bloqueio da China ocorreu duas horas antes de uma nova reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança sobre a Coreia do Norte, solicitada por Washington.



Em 12 de janeiro, Washington sancionou os cinco norte-coreanos e pediu ao comitê de sanções encarregado da Coreia do Norte que a ONU também adotasse essas medidas.



Esses cinco norte-coreanos foram identificados pelo Tesouro americano como Choe Myong Hyon, que vive na Rússia, Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak e Pyon Kwang Chol, que residem na China.



Washington acusa essas cinco pessoas de estarem vinculadas ao programa de armas de destruição em massa de Pyongyang.