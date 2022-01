Universidade de Amsterdã encerra financiamento chinês

A Universidade de Amsterdã encerrou os subsídios de origem chinesa a um centro dedicado aos direitos humanos e ligado a essa casa de estudos, depois que a rede pública NOS denunciou uma falta de independência.



Com base em diferentes especialistas, NOS acusou o "Cross Cultural Human Rights Centre" (centro intercultural de direitos humanos) de compartilhar uma visão dos direitos humanos "que se adequava à China".



O centro recebeu várias centenas de milhares de dólares em 2018, 2019 e 2020 de uma universidade de Chongqing (sudoeste), então sua única doadora.



A missão do centro --inscrita no acordo de financiamento com a universidade chinesa, segundo NOS-- é chamar a atenção para uma "visão global" dos direitos humanos e, mais concretamente, sobre a forma em que os países não ocidentais como a China veem esses direitos.