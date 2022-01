Relíquia de João Paulo II desaparece de uma basílica na França

As autoridades francesas abriram uma investigação após o desaparecimento de uma relíquia do papa João Paulo II exposta na basílica de Paray-le-Monial (leste da França), cidade de peregrinação onde celebrou uma missa em 1986.



Trata-se de um pedaço de pano de 1 cm2 manchado pelo sangue do pontífice durante sua tentativa de assassinato em 13 de maio de 1981, disse à AFP o prefeito de Paray-le-Monial, Jean-Marc Nesme.



A relíquia estava em uma das três capelas da basílica, "em uma pequena caixa, colocada sob uma redoma de vidro", sob uma foto do papa polonês, e o roubo --que teria ocorrido entre 8 e 9 de janeiro-- foi descoberto pelo sacristão quando fechava o templo, segundo o prefeito.



A polícia iniciou uma investigação, segundo confirmou o Ministério Público local à AFP.



A relíquia foi doada pelo arcebispo de Cracovia em 2016, como lembrança do atentado contra o papa, que culminou em 30 anos de prisão para um ativista turco ultranacionalista, que abriu fogo contra o pontífice na Praça de São Pedro de Roma, justificando seu ato com uma "missão divina".