Navio dos EUA no mar da China Meridional provoca advertência de Pequim

Um navio militar americano navegou nesta quinta-feira (20) pelo mar da China Meridional e provocou uma advertência das Forças Armadas chinesas, em meio a crescentes tensões entre as duas potências.



A Marinha dos Estados Unidos indicou que o navio USS Benfold "exerceu os direitos e liberdades de navegação na área das Ilhas Paracelso, de acordo com o direito internacional".



Mas o Comando Sul do Exército Popular de Libertação (EPL) alertou que o navio entrou "ilegalmente" em águas que Pequim considera como próprias.



O EPL "organizou forças navais e aéreas para seguir e monitorar, além de advertir e afastar", o navio americano, disse em um comunicado.



Pequim reivindica a soberania de quase todo o mar da China Meridional, por cujas rotas comerciais passam trilhões de dólares todo ano. Partes do mar são reivindicadas por Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã.



A China ignorou uma decisão de 2016 do Tribunal Permanente de Arbitragem, de Haia, que declarou infundadas suas declarações sobre reivindicação do mar.



Várias marinhas ocidentais realizam "operações de livre navegação" para afirmar a ideia de que o mar da China Meridional é uma via internacional.



A passagem do USS Benfold de quinta-feira foi a primeira operação deste tipo conhecida este ano.



Uma semana antes, os Estados Unidos apresentaram seus argumentos mais detalhados na data contra as reivindicações "ilegais" de Pequim sobre o mar da China Meridional, rejeitando suas justificativas geográficas e históricas.



O Escritório de Oceanos e Assuntos Ambientais e Científicos Internacionais do Departamento de Estado disse em um relatório que a China não tem bases jurídicas para suas reivindicações sobre esse mar.



A China rejeitou o relatório.



Nos últimos anos, Pequim intensificou seu controle sobre ilhas e atóis do mar da China Meridional por meio de reivindicações territoriais e da construção de instalações militares, as quais preocupam muitos de seus vizinhos.