A Rússia anunciou, nesta quinta-feira (20), exercícios navais em janeiro e fevereiro no Atlântico, Ártico, Pacífico e Mediterrâneo, num contexto de fortes tensões com o Ocidente.



"No total, mais de 140 navios de guerra e de apoio, mais de 60 aviões, 1.000 elementos de equipamento militar e cerca de 10.000 militares vão fazer parte" desses exercícios, informou o ministério da Defesa russo, citado pelas agências de notícia do país.