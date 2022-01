Os Estados Unidos deram seu aval aos pedidos dos países bálticos para enviar armas de fabricação americana para a Ucrânia, num momento em que as ameaças de uma invasão russa estão aumentando, informou uma fonte oficial nesta quinta-feira (20).



Um funcionário do Departamento de Estado em Berlim, onde o secretário de Estado Antony Blinken tem agendadas reuniões sobre a Ucrânia, disse que os Estados Unidos estão "acelerando as transferências autorizadas de equipamentos de origem americana de outros aliados".