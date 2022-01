Biden promete um 'desastre para a Rússia' se invadir Ucrânia

O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira (19) que a Rússia pagará um alto preço em caso de invasão da Ucrânia, incluindo um alto custo humano e danos profundos à sua economia.



"Será um desastre para a Rússia", disse Biden, acrescentando que os russos podem eventualmente prevalecer, mas suas perdas "serão grandes".



"Se eles realmente fizerem o que são capazes de fazer com a força que concentraram na fronteira, será um desastre para a Rússia", declarou Biden durante uma coletiva de imprensa.



"Nossos aliados e parceiros estão prontos para impor custos severos e danos significativos à Rússia e sua economia", completou.



O presidente americano acrescentou que a força russa provavelmente poderia prevalecer ao longo do tempo contra o exército ucraniano, mais fraco.



No entanto, Biden observou que "o custo de ir para a Ucrânia em termos de perda de vidas, para os russos... será pesado".



Biden disse acreditar que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "ainda não quer uma guerra em grande escala" pela Ucrânia.



No entanto, Putin "testará o Ocidente" e "terá que fazer alguma coisa" e provavelmente "avançar" em direção à Ucrânia de uma forma ou de outra, previu.



A Rússia não tem boas opções e ir à guerra teria "sérias consequências econômicas", desde o corte de receitas com energia até sanções dolorosas, analisou Biden.



As sanções tornariam impossível para o sistema bancário russo negociar em dólares americanos, a principal moeda comercial do mundo, afirmou o presidente americano.



Mas Putin quer testar a determinação dos Estados Unidos e seus aliados da Otan na Europa e pretende enfraquecer a aliança atlântica, acrescentou.



Biden disse que muito do seu tempo foi passado tentando manter os aliados da Otan "na mesma página" em relação à Rússia.