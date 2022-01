Novas frequências de 5G são lançadas nos EUA sem grande impacto em voos

As operadoras de telefonia AT&T; e Verizon começaram a implementar novas faixas de frequência para 5G nos Estados Unidos nesta quarta-feira (19), causando alguns cancelamentos de voos, mas não as grandes perturbações temidas pelas companhias aéreas pela possível interferência nos instrumentos das aeronaves.



Segundo o site especializado Flightaware, cerca de 261 voos que deveriam decolar ou pousar em um aeroporto americano haviam sido cancelados até as 19h15 GMT (16h15 em Brasília). O número pode aumentar, mas é inferior ao de terça-feira e também aos 538 voos anulados na quarta-feira anterior.



Algumas companhias aéreas sediadas fora dos Estados Unidos cancelaram voos de longa distância para determinados aeroportos, incluindo Emirates, Air India, ANA e Japan Airlines.



As duas últimas indicaram inicialmente ter recebido informações sobre possíveis interferências entre os altímetros de seus Boeing 777 e as frequências 5G. Mais tarde, porém, receberam outra notificação da autoridade americana de aviação, a FAA, garantindo que não havia problemas, então planejam retomar sua agenda normal a partir de quinta-feira.



A AT&T; e a Verizon investiram dezenas de bilhões de dólares no início de 2021 para obter os direitos de uso das novas faixas de frequência para a tecnologia 5G.



Mas logo o setor aéreo expressou preocupação de que essas frequências, próximas às usadas pelos altímetros dos aviões, pudessem interferir nos instrumentos que são importantes para pousos sob certas condições climáticas.



A FAA exigiu recentemente ajustes e 10 companhias aéreas pediram na segunda-feira a intervenção das autoridades para evitar "interrupções significativas" no tráfego aéreo.



Ambas as operadoras, que já haviam adiado duas vezes a implantação das novas frequências, concordaram em adiar mais uma vez a ativação de torres de telefonia móvel próximas às pistas de alguns aeroportos. Ainda assim, mantiveram o lançamento do 5G no resto do país.



Nesta quarta, a FAA disse ter dado luz verde a mais três radioaltímetros, permitindo que 62% dos voos comerciais dos EUA pudessem aterrissar com o instrumento em caso de pouca visibilidade em locais onde a tecnologia foi implementada.



"Embora ainda haja trabalho a ser feito entre todas as partes", o gesto das operadoras representa "um passo importante em direção a uma solução permanente", afirmou a federação que representa as companhias aéreas americanas, a A4A.



A AT&T; confirmou à AFP que lançou as novas bandas de frequência em oito grandes cidades do país. E o diretor executivo da Verizon, Hans Vestberg, disse à rede CNBC que as novas faixas foram lançadas em mais de 1.700 localidades.



