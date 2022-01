Petróleo fecha em alta

O barril do Brent aproximou-se de US$ 90 nesta quarta-feira, impulsionado pelas previsões de demanda da Agência Internacional de Energia (AIE).



O barril para entrega em março subiu 1,06%, a US$ 88,44, em Londres. Mais cedo, chegou a US$ 89,17 pela primeira vez desde outubro de 2014.



Em Nova York, o barril do WTI para entrega em fevereiro subiu 1,79%, fechando em US$ 86,96. Seu preço aumentou 15% desde o fim de 2021.



A AIE confirmou "que o mercado vive um ambiente mais tenso do que o esperado, devido a uma demanda mais constante apesar da Ômicron, e à incapacidade da Opep+ de atingir seus objetivos de produção", comentou Craig Craig Erlam, analista da empresa Oanda.



"Nos últimos dias, os eventos no Cazaquistão, seguidos pelo desenvolvimento da situação na Ucrânia e Turquia, reforçaram o temor do mercado envolvendo a oferta", destacou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.