Wall Street fechou no vermelho após um dia de volatilidade nesta quarta-feira, e depois de registrar quedas acentuadas na véspera, devido à disparada do rendimento dos títulos.



Segundo resultados provisórios do fechamento, o Dow Jones caiu 0,96%, para 35.029,17 pontos. O Nasdaq perdeu 1,15%, para 14.340,25 pontos, e o S&P; 500 caiu 0,97%, para 4.532,89 pontos.