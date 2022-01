Blinken pede que Putin escolha 'via pacífica' durante visita à Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu nesta quarta-feira (19) que a Rússia escolha a "via pacífica" na crise com a Ucrânia, durante uma visita de solidariedade a Kiev.



Blinken visita a Ucrânia antes de se reunir com seus aliados europeus em Berlim e na sexta-feira tem programado um encontro com o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em Genebra.



O americano lançou uma advertência ao presidente russo, Vladimir Putin, para que dissipe os temores de uma invasão e adote a via da diplomacia.



O secretário de Estado advertiu ainda que, se Putin não seguir a via da diplomacia, estará adotando um caminho "de confrontação com consequências para a Rússia".



"Espero, firmemente, que possamos manter isso em uma via pacífica e diplomática, mas, em última análise, esta é uma decisão do presidente Putin", afirmou Blinken na Embaixada dos Estados Unidos em Kiev.



- "Tempos difíceis" -



Washington também anunciou "uma ajuda de mais 200 milhões de dólares para a defesa e segurança" da Ucrânia, o que certamente irritará a Rússia, que pode vê-la como uma ameaça.



O presidente Zelensky, que muitas vezes lamenta a aparente falta de compromisso do Ocidente com seu país diante da Rússia, agradeceu aos Estados Unidos nesta quarta-feira por sua "ajuda militar" em "tempos difíceis".



Após sua visita a Kiev, o chefe da diplomacia dos EUA deve estar em Berlim na quinta-feira para discutir com Alemanha, França e Reino Unido. Na sexta-feira, Blinken deve se reunir com seu colega russo em Genebra, para tentar retomar o diálogo.



O Kremlin exigiu novamente nesta quarta-feira respostas por escrito "nos próximos dias" às suas exigências, em particular no que diz respeito à não ampliação da Otan.



Blinken destacou que não apresentará "nenhum documento" por escrito. "Temos que ver onde estamos localizados e se ainda há oportunidades", disse ele.



Moscou enfatizou que suas demandas não são negociáveis e os Estados Unidos consideram as principais como inaceitáveis.



O chefe da diplomacia ucraniana disse esperar que as negociações em Genebra levem a um "comportamento menos agressivo e mais construtivo por parte da Rússia".



Após uma rodada de negociações na semana passada, russos e ocidentais, com os americanos à frente, constataram o abismo que os separa da Rússia.



Blinken reafirmou nesta quarta-feira que os Estados Unidos e seus aliados imporão "consequências muito severas" à Rússia no caso de uma invasão ou agressão à Ucrânia. Moscou minimizou essas ameaças.



O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, garantiu a Zelensky seu apoio "diante da ameaça da Rússia".



Para superar essas tensões, o Kremlin exige, além de um acordo que proíba qualquer expansão da Otan, que os ocidentais desistam de organizar exercícios militares e desdobramentos na Europa Oriental.



A Rússia é considerada, apesar de suas negativas, patrocinadora de combatentes pró-Rússia em guerra contra Kiev por oito anos no leste da Ucrânia.



Moscou acusa regularmente Kiev de querer lançar um ataque a esta região, algo que seu ministro das Relações Exteriores nega.



A Ucrânia "não prevê nenhuma operação ofensiva" contra os separatistas pró-Rússia, disse o ministro, assegurando que quer "uma solução política" para as tensões.



Nesta quarta-feira, os separatistas pró-Rússia acusaram Kiev de manter as tensões para ganhar apoio do Ocidente.



"É do interesse da Ucrânia manter essa situação instável porque atrai a atenção de seus parceiros ocidentais, ganha peso político e apoio financeiro", disse Natalia Nikonorova, chefe de diplomacia da autoproclamada república secessionista de Donetsk.



- "Paz e tranquilidade" -



Na cidade de Donetsk, um dos redutos separatistas perto do front, grandes bandeiras patrióticas pró-Rússia foram exibidas em antigos prédios soviéticos em ruínas: "Glória aos guerreiros da libertação" ou "Somos o Donbass russo", referindo-se à região ucraniana separatista.



"As conversas são boas, pelo menos não é uma guerra", disse Alexei Bokarev, um mineiro aposentado de 77 anos.



"Como tudo isso vai acabar? Ninguém sabe, mas o fato é (...). Todos estão interessados nessa questão, pela paz e tranquilidade", disse.



A Rússia diz que se sente ameaçada pelo fortalecimento da Otan na Europa Oriental.



Em resposta a uma revolução pró-ocidental na Ucrânia, a Rússia anexou a península da Crimeia em 2014.