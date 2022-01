Taiwan enviará vice-presidente à posse de Xiomara Castro em Honduras

Taiwan anunciou nesta quarta-feira(19) que enviará seu vice-presidente, William Lai, à posse da presidente eleita de Honduras, Xiomara Castro, em 27 de janeiro, em um momento em que a ilha teme perder um de seus últimos aliados na América Latina.



A futura presidente hondurenha defendeu em sua campanha que, em caso de vitória, romperia com Taiwan e "abriria imediatamente relações diplomáticas e comerciais com a China continental".



Em dezembro, a Nicarágua rompeu com Taipei e aliou-se a Pequim, deixando Honduras como um dos 14 países que ainda reconhecem diplomaticamente Taiwan em vez da China.



A presidente TsaiIng-wen expressou sua esperança de que as relações com Honduras "continuem a se aprofundar", parabenizando Castro por sua vitória eleitoral em novembro.



A China, que considera Taiwan parte de seu território e pretende retomar a ilha, intensificou os esforços para isolar diplomaticamente Taipei.



A América Latina tem sido um território chave de disputas diplomáticas entre China e Taiwan desde que se separaram em 1949 após uma guerra civil.



Pequim passou décadas tentando conquistar os aliados diplomáticos de Taiwan, uma campanha que se intensificou após a eleição de Tsai em 2016.



Desde então, a China conquistou oito aliados da ilha, incluindo Panamá, El Salvador, República Dominicana e Nicarágua.



Para o subsecretário de Relações Exteriores da China, Le Yucheng, é uma "questão de tempo" para Taiwan ficar sem apoio diplomático e a decisão da Nicarágua reflete uma "tendência geral".