Combatente talibã é detido por matar mulher hazara

Um combatente talibã foi detido após matar uma mulher da minoria xiita hasara em um posto de controle de Cabul, anunciou um porta-voz del movimento no comando do Afeganistão nesta quarta-feira (19).



Zainab Abdulá foi assassinada em 13 de janeiro no bairro de Dasht e Barrihi, que abriga vários membros da minoria hazara, marginalizada há séculos e perseguida regularmente neste país de maioria sunita.



Sua morte, que aconteceu quando a jovem, de 25 anos, voltava de um casamento, provoca medo em muitas mulheres da capital afegã, que já enfrentam as restrições impostas pelo novo governo talibã.



A vítima foi "assassinada por acidente", afirmou no Twitter um porta-voz do movimento talibã, Mohamad Naeem. O combatente responsável foi detido e será punido, acrescentou, sem mais detalhes.



A família da jovem recebeu uma doação de 600.000 afeganes, cerca de 5.690 dólares, informou o ministério do Interior.



Desde sua morte, as defensoras dos direitos da mulher organizaram várias pequenas manifestações em Cabul para exigir justiça.



No poder desde meados de agosto no Afeganistão, os talibãs impõem progressivamente sua interpretação muito rígida da sharia, a lei islâmica, excluindo pouco a pouco as mulheres da vida pública.



