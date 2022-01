Sobe para seis total de mortos em incêndio em lar para idosos na Espanha

O número de mortos em um incêndio em um lar para idosos perto de Valência (leste da Espanha) subiu para seis - informaram os serviços de emergência regionais nesta quarta-feira (19), enquanto outras duas pessoas permanecem hospitalizadas em estado grave.



O incêndio, que começou por volta das 23h20 de terça-feira (19h20 em Brasília), alastrou-se rapidamente nesta instituição localizada em uma rua principal de Moncada, ao norte de Valencia, conforme os serviços de emergência.



"Confirmo" o sexto óbito, "também é um idoso", disse à AFP na manhã desta quarta-feira uma porta-voz dos serviços de emergência valencianos.



Os mortos são três homens e três mulheres, com idades entre 67 e 95 anos, disse a fonte.



Para combater as chamas, até nove bombeiros e dez ambulâncias seguiram para o local. Quando chegaram, as chamas consumiam uma ala da residência. Ao todo, 71 pessoas foram retiradas de lá.



De acordo com a imprensa local, o incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito em um equipamento médico de oxigênio em um dos quartos.