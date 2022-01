Líder islamista indonésio é condenado a 15 anos de prisão por atentados de Bali

Um tribunal da Indonésia condenou um líder islâmico ligado à Al Qaeda a 15 anos de prisão, nesta quarta-feira(19), por seu papel nos atentados explosivos de 2002 que deixaram mais de 200 mortos na ilha de Bali.



As explosões destruíram dois bares lotados de turistas estrangeiros. Foi o ataque mais letal da história da Indonésia.



Zulkarnaen, de 58 anos, um dos fundadores do grupo Jemaah Islamiya (JI), foi preso em dezembro de 2020, após passar quase 18 anos foragido.



Ele foi julgado pelos atentados de Bali e por vários outros ataques cometidos por uma unidade especial sob seu comando.



De acordo com o juiz encarregado do caso no Tribunal Distrital de Jacarta, o réu foi considerado "culpado de cometer terrorismo e condenado a passar 15 anos atrás das grades".