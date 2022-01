Rússia poderá enviar mais tropas para Ucrânia, alerta Blinken

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, alertou nesta quarta-feira (19) que o presidente russo, Vladimir Putin, pode estar se preparando para enviar mais tropas para a Ucrânia, depois de colocar um contingente de milhares de soldados na fronteira.



"Sabemos que há planos em andamento para aumentar esse contingente em muito pouco tempo, e isso dá ao presidente Putin a capacidade de, em um curto intervalo de tempo, de lançar mais ações agressivas contra a Ucrânia", disse Blinken durante sua visita de solidariedade à Ucrânia, em meio a temores de uma invasão russa.



Na visita, Blinken pediu ao presidente russo que escolha a "via pacífica".



"Espero, firmemente, que possamos manter isso em uma via pacífica e diplomática, mas, em última análise, esta é uma decisão do presidente Putin", afirmou Blinken na Embaixada dos Estados Unidos, dois dias antes de se reunir com o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, em Genebra.