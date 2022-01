EUA anuncia mais US$ 200 milhões em ajuda para Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (19), uma ajuda adicional de US$ 200 milhões para a Ucrânia, diante da alegada ameaça de uma invasão da Rússia.



O governo do presidente Joe Biden "aprovou no mês passado US$ 200 milhões suplementares para assistência em segurança e defesa dos nossos parceiros ucranianos", disse um funcionário americano, antes da chegada a Kiev do secretário de Estado, Antony Blinken.



"Estamos comprometidos com a soberania da Ucrânia e com sua integridade territorial e vamos continuar dando à Ucrânia o apoio de que ela precisa", acrescentou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.



Antes do movimento de tropas russas no final do ano passado, o governo Biden repassou US$ 450 milhões para a Ucrânia em assistência militar.



Biden aprovou mais fundos usando um dispositivo presidencial para ajudar países em perigo, de acordo com informes da imprensa americana que nunca foram confirmados oficialmente.



O funcionário não deu detalhes dos itens que compõem este pacote.



O governo Biden reiterou que está pronto para ajudar a Ucrânia militarmente, confirmando uma mudança ocorrida na última década na relação com a Rússia, até então marcada pela cautela para não incomodar Moscou.