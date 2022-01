famoso militante pela independência é libertado em Hong Kong

O famoso militante Edward Leung Tin-kei, que luta pela independência de Hong Kong e foi um dos líderes dos movimentos sociais pela democracia de 2019, foi libertado da prisão nesta quarta-feira (19, terça 18 no Brasil), anunciaram as autoridades.



Edward Leung Tin-kei, de 30 anos, foi preso em 2018 por organizar uma manifestação dois anos antes.



O militante foi o criador do lema "Libertem Hong Kong, revolução de nosso tempo", que os manifestantes gritavam enquanto protestavam contra o autoritarismo chinês.



O lema usado durante as enormes e às vezes violentas manifestações pró-democracia tornou-se crime em 2020, após a implementação de uma lei de segurança nacional imposta pelo governo chinês para impedir os protestos.



Esperava-se que Leung fosse libertado da prisão na quarta-feira, mas as autoridades confirmaram que ele deixou o local onde estava detido durante a madrugada.



Leung postou em seu site oficial às 5h45 de quarta-feira, no horário local, que ele já havia se reunido com a família.



"Depois de quatro anos, quero passar um tempo com minha família e voltar à vida normal. Quero expressar minha gratidão genuína por tudo que vocês fizeram", escreveu.