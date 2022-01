Wall Street cai e rendimento de títulos dispara

Abalada pelo rendimento crescente dos títulos do Tesouro americano para 10 anos, Wall Street fechou no vermelho nesta terça-feira.



O rendimento dos títulos estava em 1,87%, valor mais alto em dois anos, enquanto analistas do mercado especulavam que o Fed poderia aumentar os juros em março ao dobro do estimado.



Diante desse panorama, o Dow Jones perdeu 1,5% e situou-se em 35.368,47 pontos; o Nasdaq caiu 2,60%, para 14.506,90 pontos; e o S&P; 500 retrocedeu 1,8%, a 4.577,13 pontos.



"O Fed está contra a parede e o mercado está preocupado", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investment. "O banco central precisa aumentar os juros, mas precisa manter a inflação baixa. E o que irão fazer se a inflação continuar alta? Essa é a equação que está sendo precificada no mercado."