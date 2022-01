Grammy será realizado em 3 de abril em Las Vegas

A 64ª edição do Grammy Awards será realizada no dia 3 de abril em Las Vegas, depois de ter sido adiada devido ao avanço da variante ômicron, anunciaram nesta terça-feira (18) os organizadores da premiação.



O humorista Trevor Noah, apresentador do "The Daily Show", será o anfitrião da prestigiosa cerimônia que premia o melhor da música e ocorrerá no MGM Grand Garden Arena.



A Academia de Gravação adiou o evento, originalmente marcado para 31 de janeiro, há duas semanas "em meio a crescentes preocupações com a variante ômicron".



Esta cepa altamente contagiosa do coronavírus é responsável por quase todos os novos casos registrados nos Estados Unidos.



Na Califórnia, o estado mais populoso do país, as autoridades de saúde anunciaram nesta terça que mais de um milhão de novas infecções foram registradas na última semana, totalizando sete milhões desde o início da pandemia.



Essa explosão de casos mexeu com a temporada de premiações de Hollywood, adiando alguns eventos e levando outros de volta ao formato virtual.



A cerimônia do Grammy voltou a sua forma presencial em 14 de março do ano passado, após ter sido adiada em 2021 por causa da pandemia de covid-19.



Este ano, o prêmio musical deve marcar o retorno ao glamour da festa tradicionalmente realizada no Staples Center, em Los Angeles, e consagrar artistas como Justin Bieber, Billie Eilish e Olivia Rodrigo, além do músico de R&B; Jon Batiste, que tem onze indicações.



"Estamos animados para levar o Grammy Awards para Las Vegas pela primeira vez e fazer um espetáculo de primeira linha", disse o diretor executivo da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr., em um comunicado.



