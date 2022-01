Petróleo fecha perto da máxima

Os preços do petróleo fecharam nesta terça-feira perto de seu maior nível em sete anos, no momento em que um ataque a uma zona petrolífera de Abu Dhabi continua pressionando o mercado, já conturbado.



O barril do Brent para entrega em março ganhou 1,19%, a US$ 87,51. Durante o dia, chegou a US$ 88,13 pela primeira vez desde 14 de outubro de 2014.



Em Nova York, o barril do WTI para entrega em fevereiro subiu 1,92% e fechou a US$ 85,43. Mais cedo, chegou a US$ 85,74 pela primeira vez desde 13 de outubro de 2014.



A preocupação com a situação entre Ucrânia e Rússia, presente há dias, "foi superada pelo ataque às instalações dos Emirados Árabes", explicou Michael Lynch, presidente da empresa Strategic Energy & Economic Research. Ele destacou que ataques bem-sucedidos à infraestrutura de petróleo no Oriente Médio são raros, o que explica, em parte, a reação dos operadores.



"Isso introduziu a possibilidade de ver perdas de produção em um momento no qual o mercado já se encontra bastante tenso", considerou Lynch.