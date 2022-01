Brasil bate recorde de contágios diários de covid, com 137.103 casos

O Brasil registrou nesta terça-feira (18) 137.103 novos casos de covid-19, um recorde nos dados oficiais desde o início da pandemia, em meio a uma onda impulsionada pela variante ômicron e as festas de fim de ano.



O recorde anterior tinha sido registrado em 23 de julho, quando foram contabilizados 115.228 casos. Nas últimas 24 horas, foram reportadas no país de 213 milhões de habitantes 351 mortes por covid-19.



O número de casos vive um aumento vertiginoso desde janeiro, após as festas de Natal e Ano Novo.



Em 31 de dezembro, a média móvel de casos diários era de apenas 8.000, dez vezes menos que a atual (83.000).



Para a epidemiologista Ethel Maciel, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), levando em consideração o ocorrido em outros países, "o Brasil alcançará o pico da onda atual em fevereiro".



Embora o aumento de casos ainda não esteja refletido com a mesma magnitude no número de hospitalizações, "a pressão sobre os serviços de saúde é muito grande e precisamos observar as próximas semanas. Serão cruciais", alertou a especialista.



O número de mortes, embora crescente, está longe dos 3.000 falecimentos diários registrados em meados de abril de 2021, o pior momento da pandemia no Brasil.



O país tem cerca de 70% de sua população vacinada com duas doses e começou nesta semana a imunizar crianças entre 5 e 11 anos.



Mais de 625.000 pessoas morreram de covid no Brasil desde o início da pandemia.