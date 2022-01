EUA apoia uma 'economia argentina vibrante', diz Blinken a Cafiero

Os Estados Unidos apoiam "uma economia argentina vibrante", garantiu nesta terça-feira (18) o secretário de Estado, Antony Blinken, ao receber o chanceler da Argentina, Santiago Cafiero, em meio às negociações com o FMI para refinanciar a dívida gigantesca do país sul-americano.



"A Argentina é um amigo e parceiro em nosso hemisfério e mais além", afirmou o secretário de Estado de Joe Biden durante a primeira reunião pessoal com o ministro das Relações Exteriores de Alberto Fernández.



"Apoiamos firmemente uma economia argentina vibrante, que só fortalecerá ainda mais nossa própria associação e a liderança da Argentina em nosso hemisfério e mais além", acrescentou Blinken.



Os Estados Unidos são o principal acionista do Fundo Monetário Internacional (FMI) e são decisivos para que a Argentina consiga um novo acordo para o pagamento de aproximadamente 44 bilhões de dólares, recebidos como parte da linha de crédito recorde de 57 bilhões acordada em 2018 com o governo anterior de Mauricio Macri.



Durante o encontro, Blinken também falou sobre o Conselho de Direito Humanos da ONU, já que a Argentina assumirá pela primeira vez na história a presidência do órgão composto por 47 países e sediado em Genebra, na Suíça.



"Estamos ansiosos para que a Argentina assuma o papel de liderança no Conselho de Direitos Humanos, onde esperamos trabalhar em estreita colaboração", afirmou o secretário de Estado americano.



"Para a Argentina, e para o nosso governo, é muito importante ter esta reunião. É muito importante seguir fortalecendo a relação com Estados Unidos", disse, por sua vez, o chanceler argentino



O governo Fernández, que se negou a aceitar os últimos 13 bilhões de dólares do maior empréstimo concedido pelo FMI, afirmou que busca um acordo que reduza o déficit fiscal da Argentina através do crescimento econômico, e não com cortes nos gastos públicos.