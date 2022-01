Opep mantém previsão de demanda 'sólida' por petróleo para este ano

Em plena escalada de preços, a Opep manteve a previsão de aumento da demanda mundial de petróleo para este ano, que será "sólida" em um contexto de recuperação econômica.



Segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o aumento esperado para 2022 é de 4,2 milhões de barris diários (mbd), até 100,8 milhões.



"Embora espera-se que o impacto da variante ômicron seja pequeno e de curta duração, segue havendo incertezas em relação a novas variantes ou restrições à mobilidade, enquanto a recuperação econômica mundial é estável", analisou a Opep em seu relatório mensal.



Em um artigo sobre políticas monetárias, a Opep conclui que as previsões da demanda são "sólidas" e acredita que "o mercado do petróleo deve seguir constante ao longo de 2022".



Esta opinião reforça as ações adotadas pelos líderes da Opep e seus parceiros da Opep+, que no início de janeiro optaram por um novo aumento da produção pelo sétimo mês consecutivo para satisfazer a demanda por petróleo.



Os preços do barris Brent e WTI atingiram seus níveis mais alto em mais de sete anos nesta terça-feira, impulsionados pelas interrupções na oferta, aumento das tensões geopolíticas e da demanda.