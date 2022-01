Possibilidade de armas nucleares russas serem posicionadas em Belarus preocupa EUA

Os Estados Unidos estão preocupados com um projeto de reforma constitucional em Belarus que possibilitaria o posicionamento de armas nucleares russas no país, disse nesta terça-feira (18) aos jornalistas um alto funcionário do Departamento de Estado americano.



Os exercícios militares conjuntos entre Rússia e Belarus anunciados hoje pelo governo bielorrusso, enquanto as tropas russas chegavam ao país, "vão muito além do normal" e poderiam antecipar uma presença militar russa permanente na ex-república soviética, que envolva forças tanto convencionais como nucleares, advertiu a fonte, que pediu anonimato.



Mais cedo, os Estados Unidos expressaram alarme pela chegada de tropas russas a Belarus, temendo que Moscou estivesse buscando uma nova forma de invadir a Ucrânia.



"O movimento que estamos vendo até Belarus claramente oferece aos russos outra aproximação caso eles decidam realizar mais ações militares contra a Ucrânia", havia dito aos jornalistas uma fonte americana sob condição de anonimato.