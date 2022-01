Juiz da Suprema Corte dos EUA se nega a usar máscara

O juiz conservador da Suprema Corte dos EUA Neil Gorsuch foi criticado nesta terça-feira por sua aparente recusa a usar a máscara contra o novo coronavírus durante as audiências, uma atitude que reflete o clima degradado dentro da instituição.



Pela segunda semana consecutiva, Gorsuch foi hoje o único dos nove juízes da corte a tomar o seu lugar com o rosto descoberto, testemunharam jornalistas.



Embora Neil Gorsuch, um dos três juízes nomeados pelo ex-presidente americano Doland Trump, seja pouco conhecido do público em geral, sua atitude estava entre os tópicos mais discutidos no Twitter nesta terça-feira.



"Muito feliz de ter votado 'não' para esse idiota. Que tipo de pessoa faz isso?", tuitou a ex-senadora democrata Claire McCaskill, uma opositora da confirmação de Gorsuch em 2017.



Consultada pela AFP, a Suprema Corte não especificou quais medidas sanitárias aplicava dentro do tribunal, que fechou em março de 2020 e seus juízes trabalharam de casa durante meses. Em outubro, com todos vacinados, eles se reuniram em Washington, muitas vezes sem máscara, antes de a medida ser restabelecida, a partir do surgimento da variante Ômicron.



