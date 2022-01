EUA não descartam nenhuma opção em caso de ataque russo contra a Ucrânia

Os Estados Unidos informaram nesta terça-feira (18) que a Rússia prepara um possível ataque contra a Ucrânia, que poderia ocorrer a "qualquer momento" e advertiu que avaliam todas as opções para uma resposta.



"Nenhuma opção está descartada", disse a jornalistas a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, ao advertir para uma "situação extremamente perigosa".



"Agora estamos em uma etapa na qual a Rússia poderia, a qualquer momento, lançar um ataque contra a Ucrânia", afirmou.



A descrição de Psaki da situação em torno da Ucrânia vem quando os chefes da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, e da Rússia, Serguei Lavrov, planejam se reunir em Genebra na sexta-feira.



Uma autoridade dos EUA que falou sob condição de anonimato disse que o objetivo de Blinken era ver "se há uma saída diplomática" e "pontos em comum" para convencer a Rússia a recuar da Ucrânia.



Ucrânia, Estados Unidos e países europeus expressaram profunda preocupação com o envio de tropas russas para a fronteira, apesar das repetidas negativas de Moscou sobre planos de uma invasão.



Se o presidente Vladimir Putin decidir lançar um ataque à Ucrânia, onde a Rússia já anexou a Crimeia e apoia separatistas pró-Rússia em outra região, "sérias consequências econômicas" serão impostas, disse Psaki.



Psaki disse que "o presidente Putin criou esta crise".



"Você pode seguir o caminho diplomático. Nós certamente esperamos que eles tomem esse caminho. Existe a outra maneira. Cabe aos russos determinar o caminho que vão tomar e as consequências serão graves se não escolherem o diplomático", disse.



Embora os Estados Unidos e seus aliados europeus não tenham planos de enfrentar um ataque russo à Ucrânia com força militar, as contramedidas econômicas seriam diferentes das usadas no passado, alertou Washington.