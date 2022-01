Equador apreende 8,2 toneladas de cocaína que tinham a Europa como destino

O Equador, que apreendeu um recorde anual de 210 toneladas de drogas em 2021, confiscou nesta terça-feira (18) cerca de 8,2 toneladas de cocaína que deviam ser enviadas a mercados da Europa, informaram as autoridades.



A carga "tinha como destino (...) a Europa", disse durante coletiva de imprensa o governador da província costeira de Guayas (sudoeste), Pablo Arosemena.



Arosemena acrescentou que a droga era camuflada em contêineres de carga legal.



Em Guayaquil, capital de Guayas, opera o principal porto marítimo para o comércio equatoriano.



O general Fausto Buenaño, chefe de polícia em Guayas, disse, por sua vez, que a apreensão foi feita em duas localidades nos arredores de Guayaquil, após vários meses de trabalho da Unidade de Investigação Antidrogas com Coordenação Europeia (UIACE) da Polícia do Equador.



O governo do presidente conservador Guillermo Lasso, empossado em maio passado, declarou guerra ao narcotráfico, responsável por altos índices de violência dentro e fora das prisões.



Presos que são membros de grupos vinculados a organizações mexicanas protagonizaram violentos confrontos em 2021, que deixaram 320 detentos mortos e se tornaram os principais massacres em presídios da América Latina.



No Equador atuam cartéis internacionais, como os de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, ambos do México.