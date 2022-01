Microsoft comprará gigante dos jogos Activision-Blizzard por US$ 69 bi

A Microsoft anunciou, nesta terça-feira (18), um acordo de US$ 69 bilhões para comprar a gigante de jogos eletrônicos americana Activision Blizzard, a empresa por trás de sucessos como "Call of Duty", que tem sido afetada por acusações de discriminação sexual contra as mulheres.



Se a transação for confirmada, será a maior compra feita neste setor e também a mais impotante compra realizada pelo grupo, muito maior que a do LinkedIn em 2016 por 26,2 bilhões de dólares.



"Esta aquisição vai acelerar o crescimento dos negócios de jogos da Microsoft em dispositivos móveis, PCs, consoles e nuvem e fornecerá elementos básicos para o metaverso", disse a Microsoft em um comunicado.



A Activision, fabricante do popular joguinho "Candy Crush", com sede na Califórnia, foi atingida por protestos de funcionários, demissões e um processo que alega ter permitido condições de trabalho tóxicas e assédio sexual contra mulheres.



O chefe da Microsoft, Satya Nadella, disse no anúncio da compra que os jogos terão um "papel determinante" no desenvolvimento do metaverso.



Nos últimos sete meses, a empresa recebeu cerca de 700 relatórios de preocupações de funcionários sobre agressão, ou assédio, sexual, ou contra comportamento inapropriado, informou The Wall Street Journal.



Quase 20% dos 9.500 funcionários da Activision Blizzard assinaram uma petição pela renúncia de seu CEO, Bobby Kotick.



No entanto, no comunicado desta terça-feira, a Microsoft afirmou que Kotick conservaria suas funções na liderança da empresa.



Espera-se que a compra seja concluída no ano contábil de 2023, que vai de julho de 2022 a junho de 2023.



Em Wall Street, a ação da Activision subia 28%, a 83,52 dólares às 13h10 (horário de Brasília).



MICROSOFT



ACTIVISION BLIZZARD