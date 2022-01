Bachelet pede a Conselho de Segurança que proteja direitos das mulheres no Afeganistão

Bachelet pede a Conselho de Segurança que proteja direitos das mulheres no Afeganistão

Artista Kaws lança a primeira exposição disponível no Fortnite

Artista Kaws lança a primeira exposição disponível no Fortnite

Microsoft comprará gigante dos jogos Activision-Blizzard por US$ 69 bi

Microsoft comprará gigante dos jogos Activision-Blizzard por US$ 69 bi

Artista Kaws lança a primeira exposição disponível no Fortnite

Artista Kaws lança a primeira exposição disponível no Fortnite