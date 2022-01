Cruz Vermelha alerta para escassez de suprimentos médicos no norte da Etiópia

Os médicos da região etíope do Tigré são obrigados a reciclar as luvas cirúrgicas e a usar sal para limpar as feridas devido à escassez de suprimentos médicos, informou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICR) nesta terça-feira (18).



O norte da Etiópia está há 14 meses assolado pelos combates entre rebeldes e forças pró-governo, que deixam milhares de mortos e milhões de deslocados.



Tigré, controlado pelos rebeldes, se encontra agora sob um "bloqueio de fato" que mergulhou a região em uma grave crise humanitária, segundo a ONU.



"No Tigré, o equipamento descartável, como as luvas, o material cirúrgico e drenos torácicos, são lavados e reutilizados, o que aumenta o risco de infecção", disse o coordenador de saúde do CICR para Etiópia, Apollo Barasa, em nota.



"Em alguns lugares, os médicos substituíram o desinfetante por sal para limpar as feridas. Os pacientes recebem medicamentos vencidos, as unidades de produção de oxigênio não funcionam mais e alguns centros de saúde já não podem fornecer as vacinas de rotina", acrescentou.



Na região vizinha de Amhara, os hospitais tiveram que fechar, disse o CICR, acrescentando que essas instalações não poderiam manter com vida os pacientes com doenças crônicas devido à falta de medicamentos, água ou eletricidade.



O CICR se mostrou "profundamente preocupado" com a escassez de suprimentos médicos e acrescentou que os médicos enfrentam decisões terríveis.



Na semana passada, o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nascido no Tigré, descreveu a situação na região como "infernal" e disse que o governo estava impedindo que os suprimentos de medicamentos chegassem à população.