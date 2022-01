Imagens de Tonga mostram devastação após erupção seguida por tsunami

As primeiras imagens de Tonga após a erupção de um vulcão que desencadeou um tsunami mostravam, nesta terça-feira (18), a devastação neste arquipélago do Pacífico, coberto por cinzas e com danos significativos.



O território ficou praticamente isolado do restante do mundo pela erupção de um vulcão submarino, que cortou o cabo de conexão da ilha, que agora depende do sinal irregular dos telefones via satélite.



A monumental coluna de fumaça do vulcão atingiu uma altura de 30 quilômetros e espalhou cinzas, gás e chuva ácida por uma área muito ampla do Pacífico.



O tsunami que se seguiu levantou ondas de até 15 metros na costa de Tonga, de acordo com um comunicado do governo.



O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) disse nesta terça-feira que três pessoas foram mortas, citando o governo tonganês.



Três dias após esta erupção, com as comunicações interrompidas, o alcance real da catástrofe é desconhecido.



Em um comunicado nesta terça, a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que seu delegado local, o médico Yutaro Setoya, está "dirigindo as comunicações entre as agências da ONU e o governo tonganês".



"O telefone via satélite do dr. Setoya é uma das poucas fontes de informação", afirmou o organismo, acrescentando que o médico fica o dia todo fora de casa tentando captar sinal.



- Água engarrafada -



A OMS informou que, na ilha principal de Tonga, Tongatapu, há 50 casas destruídas e 100 danificadas. Também alertou que as emanações do vulcão geram temores de contaminação da água e dos alimentos.



"O governo recomendou que as pessoas fiquem em casa, usem máscara se saírem e bebam água engarrafada".



As imagens de satélite mostram que o vulcão submarino localizado ao norte do arquipélago voltou a ficar submerso e apenas duas pequenas ilhotas de lava surgiram.



A Nova Zelândia divulgou imagens aéreas mostrando áreas verdes da costa cobertas de cinzas. Ao longo da costa, edifícios destruídos apareceram ao lado de edifícios intactos.



A capital do território, Nuku'alofa, foi coberta por dois centímetros de cinza e poeira vulcânicas.



O calçadão da capital foi "muito danificado pelas rochas e pelos detritos arrastados pelo tsunami", disse o OCHA.



Os sistemas telefônicos internos foram restaurados, mas as comunicações internacionais continuam interrompidas.



O OCHA também informou que os voos de reconhecimento confirmaram "danos materiais substanciais" nas Ilhas Mango e Fonoi.



"Um sinal de socorro ativo foi detectado em Mango", relatou o OCHA. A ilha tem cerca de 30 habitantes, segundo o censo de Tonga.



Enquanto isso, dois biólogos mexicanos ficaram presos em Tonga, embora estejam fora de perigo. Agora, o governo e suas famílias tentam tirá-los de lá, segundo o Ministério das Relações Exteriores do México.



- Estruturas afetadas -



Imagens divulgadas pelo Centro de Satélites da ONU mostram o impacto da erupção e do tsunami na pequena ilha de Nomuka, uma das mais próximas do vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai.



Austrália e Nova Zelândia, que enviaram aviões de reconhecimento Orion para sobrevoar a área, prepararam remessas de ajuda para Tonga.



A Cruz Vermelha informou que enviará 2.516 contêineres de água, e a França, que tem vários territórios na Polinésia, prometeu enviar ajuda "urgente".



As principais agências de resgate disseram que estão paralisadas, incapazes de entrar em contato com sua equipe local.



"Das poucas atualizações que temos, a magnitude da devastação pode ser imensa", disse Katie Greenwood, da seção regional da Cruz Vermelha.



As agências da ONU indicaram que todos os protocolos de saúde serão respeitados para salvaguardar este pequeno reino insular da covid-19.



A erupção de sábado foi ouvida até no Alasca, provocando um tsunami que inundou a costa do Pacífico do Japão aos Estados Unidos e também atingiu a América do Sul.



No sábado, duas mulheres no Peru morreram arrastadas pelas ondas.